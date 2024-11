Jagub ikka mõlemale publikut? Kaks mastaapset Eesti rokifestivali toimuvad samadel päevadel

Hard Rock Laager kuulutas oma järgmise aasta festivali toimumise kuupäevad välja selle aasta septembri keskel. Suur sündmus, kuhu kogunevad tuhanded raskemuusika austajad, toimub sedapuhku 27.-28. juunil Vana-Vigala jõekäärus. Hard Rock Laagril on pikk ajalugu - järgmisel aastal toimub rokipidu juba 24. korda.

Korraldajad lubavad, et kahe päeva jooksul astub kahel laval üles ei rohkem ega vähem kui 22 artisti. Lisaks Eesti metalbändide paremikule saab loomulikult kuulda ja näha ka arvukalt hinnatud välisartiste.

Septembri teises pooles kuulutati välja peaesineja, kelleks on Inglismaalt Halifaxist pärit gooti- ja doom-metali suurnimi Paradise Lost. Oktoobri alguses teatati, et festivali teine peaesineja on Islandi ürgset mõtlikku müstikat kiirgav bänd Solstafir.

Hard Rock Laagri tuleva aasta piletid ehk fännipassid tulid müügile juba 5. oktoobril. Selle päeva hommikul olid tulihingelised Hard Rock Laagri fännid kogunenud nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus, et endale kindlasti fännipass kindlustada. Pealinnas ja Tartus kadusid fännikomplektid 20 minutiga, Pärnus tehti plats puhtaks kõigest 10 minutiga.

Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks. Aastate jooksul on Vana-Vigalas üles astunud ka tõelised suurnimed: Carcass, Behemoth, Testament, Phil Anselmo, Lacuna Coil, Katatonia ja paljud teised.

Pealinnas suur möll

Täna hommikul selgus, et Eestis toimub samal ajal ka teinegi rokile pühendatud pidustus. Esmakordselt toimub Tallinnas võimas roki suursündmus Tallinn Rock Festival, mis leiab aset samuti 27.-28. juunil Unibet Arenal ja selle välialadel. Korraldajad lubavad, et kahel päeval jõuab Tallinnasse rokkmuusikaparemik üle maailma.