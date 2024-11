Sarja „Zevakin & Valting vs. Ladina-Ameerika“ toimetaja Mari Fleming võtetest: narkokaubandus tundus seal olevat täiesti aktsepteeritud majandusharu

Mari Fleming oli viie mehe kõrval võttemeeskonnas ainuke naine ning kuigi Ladina-Ameerikas reisides tuli nädalaid varahommikust hilisõhtuni veeta pead-jalad koos, sujus reis tema sõnul väga lõbusalt. „Eks ikka mina olin see, kes hommikuti alati vaatas, et mu kõhukotikesse saaks mõni peavalutablett, mõni kõhurohi, mõni allergiatablett. Neid sai ikka laiali jagatud õigel hetkel. Ja samas hoolitsesid nemad vastu ka. Kui olime jäätavas hotellis, anti just minule ainus suur kuuma vett täis lastud veepudel, mis aitas öö üle elada,“ kirjeldab Mari meeskonna ühtehoidmist.

Meeste keskel on Mari juba nii lapsepõlves kui ka tööalaselt harjunud olema. „Võib-olla kuna olen üles kasvanud ühe õe, aga kolme vennaga, kelle sõprade seltsis ma peamiselt ka liikusin, siis viie mehega reisida - ma isegi ei mõelnud sellele kordagi. Ma olen olnud kaks nädalat Estonia kitsal uurimislaeval neljakümne mehega, vot see on juba hulk,“ meenutab ta. Erilist tähelepanu Mari blondi naisena ei märganud. Siiski meenus talle naljakas seik Argentiina farmis, kus lõunasöögi ajal palus nende vastuvõtja just Maril korduvalt poseerida koos farmi meestöötajatega.

Pablo Escobari kokaiiniäri radadel

Reisi jooksul käidi läbi kolm kirevat riiki - Kolumbia, Argentiina ja Kuuba, mis kõik näitasid Ladina-Ameerikast väga omanäolist külge. Mari sõnul oli kõige meeldejäävam kurikuulsa narkoparun Pablo Escobari kodulinn Medellin, mis asub Kolumbias. „See koht pani mõtlema kõige rohkem. Paljude jaoks on seal ainus võimalus raha teenida kokaiini abil ja tundus, et see on siiani täiesti aktsepteeritud majandusharu. See võib ka televaatajale kõige üllatavam ja põnevam olla, kuidas kartell valitseb seal siiani. Ettevõtjad peavad neile maksma ja vastutasuks hoiavad kartellid justkui mingit korda, tihti omakohtu abil. Aga tundus, et see toimib nende jaoks... Alguses see info jahmatas, kuid samas elame kõik kellegi reeglite järgi ja igal pool on süsteemid mingil määral vigased või ebaõiglased.“