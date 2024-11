VIDEO | Kuuenda näosaate võitnud Birgit Sarrap: Queen oli peremuusika, kui sõitsime Saaremaale vanaema juurde, siis seda ikka kuulati

Valehammastega, lühikese musta soenguga, kollase jaki ja karvase rinnaga Birgit tänas Kroonikale antud videointervjuu alguses grimeerijat Liinat, kes tema sõnul teeb näosaates suurepärast tööd, et osalejad näeksid oma parodeeritavatega välja identsed. „Kõikides saadetes naudin kõige rohkem ka seda, kuidas seal tagatubades töötatakse. Nad (grimmikunstnikud – toim) seal rahulikult tegelevad, sätivad ja teevad. Kui detailne see kõik on! Suur kummardus neile kõigile,“ tänas Birgit kaadritagust tööjõudu.