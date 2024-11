VIDEO | „Keskealine mees patsiga.“ Alika Milovat parodeerinud Mihkel Raud: mul jäigi üle ainult vint nii üle keerata kui vähegi võimalik

Pärast viienda näosaate lõppu tõdes Raud Kroonikale antud videointervjuus, et Alika jäljendamine on tema jaoks siiani kõige suurem väljakutse. „Ma päris täpselt ei tea, mis laul see on. Ma pean natuke mõtlema. Mul käivad peas mõned mõtted, mis laul see võiks olla, aga see saab olema kindlasti väga-väga keeruline. Seal on mitu asja, mis teevad asja keeruliseks – ta on suurepärane laulja, ta on suurepärane laval liikuja, tal on väga isikupärane koreograafia,“ ütles Raud toona ja lisas, et neid detaile tuleb tal osata ära tabada.