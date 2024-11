VIDEO | Koos laval säranud Katrin Pärn ja Jüri Pootsmann Armi ja Danny kehastamisest: meil oli laval väga lõbus

Kuuendas näosaates külaliskohtuniku rollis olnud Saara Pius kommenteeris naljatledes Pärna ja Pootsmanni etteastet, et see nägi loll ja naiivne välja. Ilus märkis, et Pärn ja Pootsmann ei tulnud kuidagi rollist välja, ja mainis, et nende kehad oleksid justkui tehisintellekti abil laval olnud. Avandigi sõnas, et sellist numbrit peab väga hästi tajuma.