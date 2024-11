FOTOD | „Mingit üllatust pole.“ Näosaate värske tiiser ajas netirahva kihevile

Olgugi et saade jõuab eetrisse alles pühapäeval, avaldas TV3 tiiserfotod Mihkel Rauast kui Alika Milovast juba sotsiaalmeediasse ning netirahva reaktsioone on olnud seinast seina.

Nii mõnigi leidis, et taolise postitusega on üllatus rikutud. „Miks te juba ette spoili’te välimuse osas, mingit üllatust pole siis,“ torises üks fänn „Su nägu kõlab tuttavalt“ Facebooki tehtud postituse kommentaariumis. „Mõtlesin sama,“ nõustus teinegi. „Minu arust ka nii nõme. Ma hakkasin mõtlema, et juba on pühapäev või?“ kirjutas kolmas.