Anna Pihl on teletööga kasvatanud endale paksu naha: olen saanud hästi palju rõvedaid kirju, mille sisu ei kannata trükimusta

Anna Pihl teeb ühtviisi kirega nii tõsist kui ka meelelahutussaadet. Juhib söakalt „Ukraina stuudiot“ või päevakajalist probleemsaadet ja viib siis teleekraanil kokku kaks prominenti, kes teineteist juba aastakümneid teadnud. Põhjusel, et nad on sugulased. Ta on kaunis kui ingel ja tema elus tundub kõik olevat ideaalne, ent ometi saab ta rõvedaid sõimukirju. Miks?