FOTOD | Palju õnne! PÖFF-i elutööpreemia pälvis filmirežissöör Peeter Simm

Peeter Simm on teinud 11 täispikka mängufilmi, seitse lühimängufilmi ning 19 dokumentaalfilmi. Simmi filmograafiasse kuuluvad näiteks filmid „Ideaalmaastik“, „Arabella, mereröövli tütar“, „Inimene, keda polnud“, „Head käed“ ja „Vee peal“.

Lisaks on Peeter Simm BFM-is režiiõppejõud, toetades üliõpilasi nende esimestel filmikatsetustel.

Kokku on 8.–24. novembrini toimuva festivali kavas 249 pikka ja 323 lühikest filmi 81 riigist.

PÖFFiga samal ajal leiavad aset noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts ja filmitööstusüritus Industry@Tallinn & Baltic Event.

„Me sõltume alati, aga tänavu eriti palju, sellest, kas ja kui palju tullakse kinno meie filme vaatama. Ma ei liialda, kui ütlen, et see on PÖFFile ellujäämise küsimus – ehk rohkem kui kunagi varem,“ ütles Tiina Lokk viimase aja kultuurikärpeid silmas pidades, mis pole jätnud puudutamata ka PÖFFi.