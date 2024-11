„Kuidagi saab alati.“ Näitleja Allan Kress toimetab juba neljandat aastat üksikisana

„Ehkki esimese kohtuaasta lõpuks oli kõigil kolmel kohtutasandil sama otsus, mille järgi me siiani elame, on eriti kurnav, et minu kohtusse andmine toimub jätkuvalt,“ ohkab mees. „Tegele siis lastega sellises taustapinges.“

Olukorra muudab keeruliseks asjaolu, et poeg Tadeo on autistlik erivajadusega laps. „Olen muutunud kodusemaks ja võtnud omaks, et laste kõrval lihtsalt nii on,“ tunnistab Kress.

2020. aasta juunis kajastas Kroonika, et Kress lahutas oma abielu Panamalt pärit Indirast, kellega ta pidas pulmad 2015. aasta suvel.

„Poleks arvanud, et olen nii kuulus, et teatrimehena pälvin tähelepanu eraeluliselt, pigem võinuks ajakirjaniku kõne puhul loota, et kõnetan erialaselt – hetkel teen Zoomis läbi lavastusproove ja teises tükis osalen näitlejana –, aga fakt on tõene. Minu ja Indira abielu on ametlikult lõpetatud,“ ütles Kress siis.

Mees andis mõista, et selle sammuni viisid juba pikemat aega kestnud erimeelsused igapäevaelus – põhjustel seinast seina. Tema jaoks oli oluline, et vanemate sassis suhted ei segaks laste turvalisust ega arengut. „Kaaslased valivad inimesed oma ellu vabatahtlikult ja vastastikuselt, kuid lapsed oleme siia ellu kutsunud ja kui võtta heaolu aluseks klassikaline peremudel, siis lahkumineku puhul on kõigi esmane kohus leida neile kehvade variantide hulgast parim lahendus. Pole ka välistatud, et juba lahkuminek on parem lahendus.“