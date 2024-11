Briti supermodell suri kõigest 46-aastaselt

Briti meedia kajastab, et ta elas oma abikaasa Nigeliga viimasel ajal Kreekas Kosi saarel. Nad olid end seal sisse seadnud ning plaanisid avada väikese baari.

Naise agent Dean Goodman märkis väljaandele Metro, et ta klient armastas Kreekat. Täpset surmapõhjust ta ei öelnud, kuid viitas, et see oli seotud terviseprobleemidega. „Georginal tekkisid koroonakriisi ajal terviseprobleemid ja ka hiljem käis ta haiglate vahet.“

Ta lisas, et naisel olid siiski suured sihid seoses tulevikuga. „Ta oli just abiellunud,“ märkis ta. „Kõik on äärmiselt kurvad. Ta oli tõeline superstaar!“

Georgina sõbranna, modell Jade Parfitt nentis väljaandele samuti, et kõigil lähedastel on hetkel väga raske. „Ta oli tõeline päikesekiir! Väga populaarne modell, kes oli alati lõbusas tujus ja heas mõttes ulakas,“ kirjeldas ta. „Tahtsime lava taga alati just temaga aega viita. Ja tema saavutused moetööstuses olid väga suured.“

Ta jagas Instagramis ka fotosid varalahkunud sõbrannast.

Eestlastele ei ütle tema nimi ehk palju, aga moetööstuses oli ta 1990ndatel märgiline tegija. Suurbritannias pandi teda ühele skaalale Kate Mossiga.

The Sun kirjutab, et Londonis sündinud Cooperi modellikarjäär sai hoo sisse juba 1992. aastal, mil ta oli kõigest 13aastane. Hiljem figureeris ta ajakirjades ja tuntud moeüritustel.

Alexander McQueen, Burberry ja Stella McCartney - need on mõned tuntud brändid, mida ta esindas. Ühel hetkel otsustas naine aga moetööstusele selja keerata ning keskenduda oma poja Sonny kasvatamisele. Hiljem on Cooper meedias rääkinud, et ta ei suutnud pereelu ja tööd ühildada. „Otsustasin, et Sonny on esikohal.“