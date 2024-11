Scooteri ninamees põdes omal ajal, et bänd põleb läbi

Laulja H.P Baxxter tunnistas väljaandele Metro, et ta pelgas, et nad jäävad vaid ühe hiti imeks. St rohkem neist asja ei saagi.

Ta meenutas, et 1990ndatel ja 2000ndatel oli palju artiste, kes tulid välja ühe hitiga, aga siis kadusid. Surve oli peal suur, et mitte nende hulka kuuluda.

„Ja kui tuli teine hitt, siis mõtlesime omakorda, et äkki sellega asi piirdub. Tahtsime väga tõestada, et pole vaid lühiajaline bänd,“ meenutas ta.

Praegu võib seda meenutada juba muigamisi, sest kõik on muutunud. Bänd läheb peagi suurele tuurile ning nad annavad välja 21 stuudioalbumi. Kriitikud on Scooteri muusikat materdanud, aga Baxxter sellest nüüd suurt numbrit ei tee. Bändi algusajal küll. „Ühest küljest oled topis number üks, aga samas saad pidevalt negatiivseid kajastusi. Mõnikord mõjus see päris raskelt. Seda kriitikat oli liiga palju.“

Tantsumuusika legendi suurimad hitid on „Fire“, „How Much is the Fish“, „Hyper, Hyper“ jt. Bänd on läbi aastate olnud sage külaline ka Eestis. Tänavu oldi Õllesummeril üks peaesinejaid.