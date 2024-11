FOTOD | Gerli Padar andis Alexela kontserdimajas suurkontserdi. Publiku read olid üpris hõredad

„30 aastat on ühtaegu väga pikk ja väga lühike aeg, mille jooksul jõuab korda saata parasjagu palju rumalusi, kuid viia ellu ka suuri unistusi, astuda kolinal ämbrisse ja särada kui kõige eredam kuusepuu. Igal juhul tuleb kõike seda tähistada ühe korraliku sünnipäevapeoga, mis on täis head muusikat, lõbusaid lugusid ja pikantseid hetki. Täpselt nagu elus eneses,“ reklaamis Gerli üritust.

Kui Kroonika täna päeval piletimüügile pilgu heitus, oli näha, et saalis oli ohtralt vabu kohti. Et rahvast palju pole, kinnitas Krooniale ka kontserdil viibinud piltnik.

Küll aga ei tähenda see, et kvaliteetset sõud ei saanud. Lisaks Gerlile astusid üles Siim Aimla orkester, Uku Suviste, Kalle Sepp, Alen Veziko ja Dagmar Oja.

Gerli andis hiljuti avameelse usutluse Kroonikale , kus rääkis nii eraelust kui töistest tegemistest. „Särav välimus ja parem vorm ei ole minu puhul tulnud ainult spordist, toidust ja kreemipurgist. Ma ei varjagi, et soovitud tulemuse saavutamiseks olen mitme ilukliiniku teenuseid tarbinud,“ pihtis ta seal.

„Samas, mul on tekkinud aastatega suurem austus enda vastu ja enesekindlus. Tänavu sügisel ei olnud ma elus esimest korda enne fotosessiooni rangel dieedil, vaid mõtlesin, et olen nagu olen. Sama on kontserdiga. Olen nagu olen. Kui tahan, panen roosa kleidi selga ja olen Barbie.“