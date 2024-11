FOTOD | Massid jäid tulemata. Raekoja platsis prooviti taaselustada Erika Salumäe olümpiavõidu tähistamist

Varasemas intervjuus sõnas filmi režissöör German Golub, et platsile loodetakse saada 700-1000 inimest. „See oleks Eesti kontekstis päris suur massistseen. „Teneti“ ajal oli 4000, aga me ei ole Hollywood,“ lausus ta oktoobrikuus. Kahjuks nii suurt massi täna hommikul Raekojas ei olnud, kuid siiski said filmitegijad kasutada umbes 200-300 inimese abi.

Režissöör avaldas oktoobris, et 90 protsenti filmist on linti võetud ning teha oligi veel jäänud stseen, kus Salumäe 1988. aastal Raekoja platsil vastu võeti. „1992. aasta tellingute kukkumist filmis ei ole, sest me keskendume tegelasele. Me teeme kahe vastuvõtu kokkuvõtte – mis tähendab olla enda rahva jaoks kangelane ehk mida see Erika tegelasele tähendas.“