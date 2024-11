Tänane päev on tuhandete Eesti perede jaoks olnud väga eriline. On neid kodusid, kus isadepäeva saadavad juba aastaid kestnud traditsioonid, kuid on ka neid isasid, kelle jaoks on tänane pidupäev elu esimene. Vaata, kuidas tähistasid tänast päeva tuntud Eesti isad.