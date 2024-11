VIDEO | Saates „Minu elu viis“ kaasalöönud Susannah Kaulil oli raske oma emotsioone varjata: pidin mängima topeltmängu

Tänases osas jagasid oma elu viise Susannah Kaul, Gerd Kanter, Katrin Karisma, Gerli Padar-Parmas ja Kristjan Järvi. Parasportlane Susannah Kaul oli saatesse valinud pala „Lubasid tulla“, mis pärineb Koit Toome ja Nexuse loomingust. Laulu valimise peale oli ta pikalt mõelnud. „Just see laul võiks tekitada mulle sellise mälestuse, mis ei ole lähiminevikust, liiga emotsionaalne, vaid sellise väikese vimkaga,“ kirjeldas ta loo valikuprotsessi ja lisas, et tegemist on lauluga, mis iga kord kõlades talle midagi meenutab.