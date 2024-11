VIDEO | Gerli Padar-Parmas oleks napilt valinud „Minu elu viisi“ mõne muu loo: need oleksid olnud publiku ees rääkimiseks liiga krõbedad

Eilses „Minu elu viis“ saates kõlasid lood, mille olid välja valinud Gerd Kanter, Katrin Karisma, Gerli Padar-Parmas, Susannah Kaul ja Kristjan Järvi. Gerli oli saatesse valinud loo „Don’t You Worry ’bout a Thing“, mille oli ta valinud seetõttu, et see on tema jaoks hea tuju laul. Lauljannal mõlkus mõttes ka see, et valida saatesse mõni muu südamelähedane laul. „Tegelikult mõned laulud olid mul veel mõttes, aga need olid nii krõbedad lood, et neid ei oleks kannatanud tele-eetris publiku ees rääkida,“ lausus Gerli kerge muigega.