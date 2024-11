Instagramis ametlik: Kethi Uibomägi näitas meest, kelle last ta ootab

Kethi tulevase lapse isa on Kroonika andmetel toitustus- ja kinnisvaraäris tegutsev Norman Lõuk (50). Esimest korda näitas Kethi uut kaasat sotsiaalmeedia vahendusel möödunud suve keskel. Ta postitas video, kus šikk mootorrattaga mees sõitis põristades hoovis ringi. „Okei, mu mees motikal on ikka hot (kuum – toim) vaatepilt,“ kirjutas Kethi kelmika postituse juurde toona.

Oktoobrikuus ilmunud Anne & Stiili numbris paljastas beebiootel lauljatar, et ta on alates maist olnud ka kihlatud. Tema kätt paluti New Yorgis asuvas Central Parkis. „Mees teadis, et mulle on abielu oluline. Kuna olin beebiootel, lasi ta mul valida, kas abiellume enne lapse sündi või tulevikus,“ avaldas Kethi detaile pulmade kohta. Kuigi oktoobrikuus siras Kethi sõrmes lisaks kihlasõrmusele ka abielusõrmust meenutav ehe, siis toimunud pulmi ta ei kinnitanud ega lükanud ümber.