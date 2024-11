VIDEO | Mihhail Kõlvarti jõudemonstratsioon pani ühismeedia kihama. Poliitik purustas jalahoobiga puitplaadi

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart (46) kolis sarnaselt abikaasa Anastassia Kovalenko-Kõlvartiga platvormile TikTok. Avavideos tervitas Kõlvart Keskerakonna logo taustal neid, kes tema kontole jõudnud on. „Selleks, et tõestada, et see on päriselt minu konto...“ juhatas ta oma jõudemonstratsiooni sisse. Seejärel purustas teada-tuntud võitluskunstide harrastaja tugeva jalahoobiga puitplaadi.