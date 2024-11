Epp Kärsin tunnistab: jah, ka mina olen olnud armuke

Naudingutekoolitaja Epp Kärsin (45) on pühendunud eesmärgile, et eestlastel oleks parem seks. Ka seksuaaltervise ja -hariduse edendamisele. Ta unistab reformidest haridussüsteemis, et juba koolieas avardada arusaamu seksuaalsusest ja intiimsusest. Epp on käsitlenud saatejuhina seksuaalsuse teemasid ka kunagises Kanal 2 saates „Mida vanemad sulle ei rääkinud“ ning jaganud teadmisi koolides. Hiljuti esines ta Apollo kinoga koostöös saalitäitele noortele loengusarjas „Seksist ilma häbita“. Ta on populaarne külaline erinevates podcast’ides ja juutuuberite saadetes, sest oskab end kuulama panna ja räägib huvitavalt.