Liiga vara üles pandud tänavareklaamid paljastasid saladuse. Legendaarne Robbie Williams esineb nii Helsingis kui ka Riias

Soome on läinud kihama ühissõidukipeatustesse pandud reklaamidest, mis teatavad, et järgmisel aastal esineb Robbie Williams Helsingis. Kuigi reklaamid ilmusid tänavatele juba pühapäeval, kinnitas Live Nation alles täna, et Williams esineb nii Soomes kui ka Lätis.