Moekunstnik Tiina Talumees käib patareid laadimas oma Hispaania kodus: päris puhkuseks seda nimetada ei saa

Tiina Talumees (51) annab video vahendusel intervjuu Hispaaniast. Sinna sõitis ta päev pärast moenädalat, kus võitis kollektsiooniga „Pärand“ Eesti moekunsti kõige kõrgema auhinna, Kuldnõela. Nüüd on tal soov veeta rohkem aega oma perega. Veerandsada aastat kõrgmoodi viljelenud moedisaineri missioon on tõsta oma rõivastega naiste enesekindlust. Tema moekunst on olnud läbi aegade kui ood naiselikkusele. Oma rõivakollektsioonidega on ta pakkunud ka moegurmaanidele värvikirevat vaatemängu - tema moešõudest on saanud omalaadne kaubamärk, kust ükski moeteadlik naljalt puududa ei taha. Kuigi Tiina ütleb, et ta pole iseendaga kunagi lõpuni rahul, õhkub temast ka läbi arvutiekraani jõudu, energiat ja eneseteadlikkust.