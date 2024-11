Katrin Karisma jagas saates „Minu elu viis“ lugu, mis on seotud tema maja ehitusega: see andis mulle tõuke, et olen õigel teel

Katrin valis saatesse Queeni loo „I Want to Break Free“, mis kõlas Silver Laasi esituses. Katrin avaldas Kroonikale, et loovalik oli olnud juhuslik, ta teadis lugu juba varem. „See, kui ta mind nii puudutas, juhtus ühel kevadisel päeval, kui ma sõitsin autoga Kloogaranda. Ma ei läinud mitte päevitama, vaid olin saanud seal päranduseks tüki maad. Otsustasin, et hakkan sellele maatükile maja ehitama. Ja see andis mulle tõuke, et olen õigel teel,“ rääkis näitleja. Maja hakkas ta ehitama 2006. aastal ja aasta hiljem oli see valmis. „Nüüd ma olen elanud seal 17 aastat.“