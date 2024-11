Rõõmusõnum! Draamateatri näitleja Karmo Nigula palus endise telenäo kätt

Draamateatri näitleja Karmo Nigula postitas koos kunagise „Aktuaalse kaamera“ kultuuriuudiste toimetajaga ühispildi Instagrami platvormile. Fotol näitab Nigula kaaslanna uhkelt sõrmes siravat kihlasõrmust. Asukohaks on märgitud London ning sellest annab aimu ka klõpsu pealkirjaks kirjutatud „It’s London, baby“.

Noorpaarile on postituse all õnne soovinud teiste seas näiteks näitleja Laura Võigemast, lauljatar Jennifer Marisse Cohen ning ajakirjanik Heleri All.