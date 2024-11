FOTOD | Esimene lavaproov tehtud! Annabelle Ats harjutab Madridis juuniorite Eurovisioni etteasteks

Juba sel laupäeval toimub 22. korda juuniorite Eurovisioni lauluvõistlus. Suur pidu toimub sedapuhku Madridis Caja Mágica staadionil. Võistlustulle astuvad 17 riiki. Selle aasta teema keskendub õitsemisele ja lava on kujundatud lihtsa, kuid samas modernse kontseptsiooniga. Lava keskel on vertikaalne LED ekraan, mis on sõu põhielement.