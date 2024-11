Viie lapse isa Karl Madis: oma kogemuse järgi olen aru saanud, et kõige tähtsam asi on eeskuju

„Kõik sünnipäevad, jõulud ja vabad päevad olen lastega alati koos. Oma kogemuse järgi olen aru saanud, et kõige tähtsam asi on eeskuju. Kui sa oled sõbralik ja heatahtlik, siis lapsed vaatavad, kuidas sa käitud. Kui sa oled kannatlik, on ka nemad kannatlikud. Kui sa oled ülbe, siis ära looda, et laps selle ära unustab. Kui sa teed sporti, siis nad jooksevad sulle järgi ja teevad elu aeg sporti,“ rääkis Madis saates.

Madis rääkis novembri alguses Kroonikale, et avastab oma pisipojas üha enam endale sarnaseid näojooni ja kingib austajatele oma sünnipäeva puhul enda elulooraamatu. Carl Matheo nägi ilmavalgust eelmise aasta 8. augustil. „Pean ütlema, et ta on nii minu moodi – väike ja krimpsus,“ naeris Karl toona. „No täiesti mina! Tal on minu nina. Minu isa hüüdis mind lapsena Ninameheks. Sellepärast, et mul oli suur nina. Minu õde, kes on praeguseks last pildilt näinud, kiitis, et veel üks Ninamees on sündinud. Kui koos poeg Carl-Philipiga mängule läksime, siis tema nägi ka vennakest ja imestas, et ta pole elus näinud nii väikest inimest. No ma ütlen, nagu isa – nii väike! Ja samamoodi krimpsus!“