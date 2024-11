Kylie Minogue on lühem kui enamik popstaare, ent tema elujõud ja visadus on erilised. 1987. aastal laulis ta esimese hiti ja neid on temalt tulnud tänaseni. Nagu tõelisele popstaarile kohane, on ta vahetanud mehi ja seljatanud ka raske haiguse.