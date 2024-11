Mart Toome uskumatust vahejuhtumist: lava taga tulid kõik uurima, et mis toimub - modell tõi sulle kingituse, kas uus kuum paar!?

Kui otsida näiteid suure menuga teatritükkidest, tuleb vaadata näitlejate suunas, kes näitlevad niisama hästi, kui laulavad ja pilli mängivad. 22 aastat Tallinna Linnateatris töötanud laulev näitleja Mart Toome (44) oskabki kõike kolme. Hinge ja hääle harmooniast Mart filosofeerida ei armasta, ta tahab tegutseda. Kui Linnateatris tööpäev lõpeb, hüppab ta ratta selga ja kiirustab täitma järgmisi ülesandeid. Tema näitlejanärvi toidab elulähedus: ta on isa pojale ja tütrele ning tema meistrikätt vajab Pärnumaa sünnikodu ja kodu Kalamajas. Eesti Näitlejate Liidu teabejuhist elukaaslase Aveli Kadastikuga (39) saab ta läbi arutada kõikvõimalikud elu- ja teatriteemad. Suvine muusikalavastus „Rohelised niidud“ Kiidjärvel nautis tõelist publikumenu ja Mart mängis selles mitut olulist rolli. Juba on ta löönud käed, et teha sama seltskonnaga kaasa ka uues muusikalises huumorišõus „Lihtne elu“, mis etendub Alexela kontserdimajas järgmise aasta veebruaris.