Buum staaride kohtulahingutes? Advokaat rohkest nõudekirjade esitamisest: võit kohtus ei tähenda, et kaotaja automaatselt võitja kulud hüvitab

Viimasel ajal on aina enam kajastatud seda, kuidas üks tuntud eestlane on teise kuulsuse kohtusse andnud või nõudekirju esitanud. Nii on kohtus vägikaigast vedamas või vähemalt selle tarbeks samme astunud Katrin Lust, Mallukas, Andrei Zevakin, Brigitte Susanne Hunt ja Erik Orgu. Kas kodumaa staaride seas on tekkinud kohtulahingute buum? Olukorda kommenteerib advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Triin Toom.