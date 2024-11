Tagasi vanasse rütmi? Prints William avaldas, milline hakkab välja nägema vähi seljatanud Kate’i töökava

Selle aasta märtsis selgus ootamatult, et Walesi printsess Catherine’il diagnoositi vähk. Kiirelt anti teada, et printsessi ravi on varajases staadiumis, kuid ei soostutud täpsustama, mis tüüpi vähk tal diagnoositi. Raske haiguse ja ravi tõttu on ta enamus aastast veetnud suletud uste taga ja avalikkusest eemal, et oma tervisliku seisundi taastamisega tegeleda. Avalikel sündmustel on teda mõnel üksikul korral.