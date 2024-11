Piletimüük on alanud! Genka räpilegendi Tallinna kontserdist: mul on äärmiselt hea meel, et The Game jõuab siia just „Documentary“ aastapäeva tähistama

Tuur alustab sõitu 2025. aasta märtsis ja viib The Game’i erinevatesse paikadesse üle terve maailma, sealhulgas ka Tallinnasse. Kontserttuuri eesmärgiks on tähistada hip-hopi liikumist, pakkudes fännidele võimalust elavas esituses näha üht legendaarseimat artisti tema kõige mõjukama loomingu saatel.

Album „The Documentary“, mis ilmus 2005. aastal, kindlustas The Game’i positsiooni domineeriva jõuna hip-hopi maastikul, debüteerides USA Billboard 200 edetabeli esimesel kohal ja teenides laialdaselt kriitilist tipptunnustust. Album sisaldab hittlugusid nagu „Hate It or Love It“, „How We Do“ ja „Dreams“. Pitchfork nimetas selle ka 2005. aasta 50 parima albumi hulka, kinnitades selle olulise koha muusikaajaloos.

The Game’i muusika on sageli isiklik ja kajastab tema igapäevaelu ja eraelulisi kogemusi, sealhulgas tema lapsepõlve Comptonis, vägivaldsust ja elu tänavatel. Oskus karmid tänavajutud kaubanduslikult köitvate refräänidega kombineerida, eristab teda väga paljudest teistest muusikutest. Ta on koostööd teinud ka paljude tuntud artistidega nagu näiteks 50 Cent, Kendrick Lamar ja Dr Dre. Kusjuures saavutaski ta kiire kuulsuse just tänu viimase juhendamisele.

Lisaks kõrgetele edetabelikohtadele, vägevatele koostöödele ja Grammy nominatsioonidele, on The Game võitnud austuse väga paljudelt omaala tegijatelt, keda on mõjutanud oma toore realismi ja autentsusega. Tähistades „The Documentary“ 20. aasta verstaposti, on see tuur ka austusavalduseks tema pärandile ja albumi pikaajalisele mõjule räppžanris üle kogu maailma.

The Game: The Documentary 20th Anniversary Tour toimub Tallinnas, Kultuurikatlas 1. aprillil 2025. Õhtu juhatab sisse ning publiku soojendab üles Genka.