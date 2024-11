Näitlejanna Megan Fox (38) postitas endast Instagrami platvormile veetlevad kaadrid. Musta värvi sisse kastetud Megani beebikõht torkab pildil hästi silma. Juurde on lisatud ka foto rasedustestist, mis kinnitab, et Megan ootab tõepoolest last. „Tegelikult polnud kunagi midagi kadunud. Tere tulemast tagasi!“ kirjutas Fox inglise keeles oma lapseootust tähistavatele fotode juurde.

Megan Foxi kaaslane on muusik Machine Gun Kelly (34). Nad kohtusid filmi „Midnight In The Switchgrass“ võtetel 2020. aastal ja hakkasid samal aastal kohtamas käima. Kaks aastat hiljem paar kihlus. See ei kestnud paraku kaua, kihlus katkestati juba 2023. aasta veebruaris.