Luksuslik elamu! Liam Payne’i häärber paisati üüriturule

Liam Payne’i Lõuna-Florida maja, kus tema ning tüdruksõber Kate Cassidy suve lõpust alates elasid, on üürimiseks vaba, vahendas TMZ. Paar sõlmis majas elamiseks lühiajalise üürilepingu. Viie magamistoa ja kuue vannitoaga Wellingtoni häärber paisati üüriturule tagasi ning selle hind on ligi kümme tuhat dollarit kuu eest.

Endine One Directioni staar jõudis oma tüdruksõbraga häärberis elada vaid paar kuud. Payne suri 16. oktoobril, kui kukkus Buenos Airese hotelli rõdult surnuks. Surnukeha lahkamisel selgus, et muusik tarvitas enne surma mitmeid mõnuaineid, vahendas TMZ. Buenos Airese õiguskaitseallikad rääkisid väljaandele, et varalahkunud laulja lahkamise käigus tuli välja, et kolmanda korruse rõdult surnuks kukkudes, oli tema kehas Argentiinas leviv metamfetamiin.