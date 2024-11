Kas lahus? Tinderist leiti Elisa Kolgi elukaaslase Indrek Rahumaa piltidega konto. Paar oma suhtest ei räägi

Augustis hakkasid levima kuulujutud, et Elisa Kolgi ja tema miljonärist elukaaslase Indrek Rahumaa kooselu varjutavad tumedad pilved. Toona kinnitas Kolk, et nad on siiski endiselt koos. Nüüd on Tinderis Rahumaa piltidega profiil, mille päritolust mees väidetavalt teadlik pole. Selgusetuks jääb ka paari suhtestaatus.