Soome passi omanikuks saanud Vaido Neigaus: Eestis elades kogesin väga ebameeldivaid seiku

„Eestis elades nägin elu tumedamat poolt ning kogesin väga ebameeldivaid seiku,“ meenutas popmuusik Vaido Lindström, endise nimega Neigaus. „Tunnistan, et olen romantiline mees ja Eestis sai ikka käidud mõnel kohtingul. Siiski tundub, et Eesti mees väga tunnetest ei julgegi rääkida,“ kirjeldas ta.

Muusik lisas: „Asja tegi keeruliseks ka see, et kui oled tuntud, peaks kõik justkui toimuma pimedas ja nii, et jumala pärast keegi ei näeks. Ma olen avatud ja ei pelga homoseksuaalsusest rääkida.“

Vaido jagas enda sotsiaalmeedias fotojäädvustust koos uue dokumendiga. Aastaid selle nimel vaeva näinud muusik peab passi saamist unistuse täitumiseks.

„Eestis tundsin end üksikuna ja mulle tundus, et kaaslase leidmine siin ­tillukeses riigis on ikka kuradi keeruline,“ rääkis Vaido Kroonikale viis aastat tagasi. Helsingis elava Joni Lindströmiga, kes on nüüdseks tema abikaasa, kohtus ta sotsiaalmeedia vahendusel. Pärast paarikuist virtuaalsuhtlust leidis Vaido, et on aeg silmast silma kohtuda. „Kartsin küll, et äkki ei ole teineteist nähes õiget särtsu, aga oli. Joni naeratus ja silmad panid mind koheselt sulama.“

Sellest hetkest algas Vaido elus pool aastat kestnud periood, mil ta pea igal nädalal Tallinna ja Helsingi vahet pendeldas. „Ühel hetkel tundsin, et Joni on see õige, ja nii need teed mind lõpuks püsivalt Soome viisidki,“ rääkis muusik toona Soome kolimise tagamaid.