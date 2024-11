„Kui Tallinn asuks Vahemere ääres!“ Briti seriaalis on loodud tehisaru abil uus kentsakas pealinn

Briti seriaalis „The Day Of The Jackal“ (2024) kujutatakse Tallinnat kui mägederohket merelinna, mis sarnaneb Veneetsiaga. Tehisaru kujundatud ja moonutatud linnapilt Tallinnast on netirahva pöördesse ajanud. Eestlased naeravad nähtu üle niing ei mõista, miks on vaja Tallinnast totaalselt vale kuvand luua.