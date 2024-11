HÄÄLETA | Vali oma lemmik võitjaks! Kes on saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ hooaja parim parodeerija?

Saade on olnud väga populaarne – viimane ehk pühapäevane osa tõi teleri ette 170 000 vaatajat. Ka enne seda on saate publikuarv kohati olnud 130 000–140 000.

Pärast kuut eetris olnud osa on end juhtima rebinud Jüri, kellel on 250 punkti. Birgit on teisel kohal 237 punktiga ja talle järgneb Reigo 211 punktiga. Amanda on kogunud 210 punkti ja Sissi 207 silma. Mihklil on 201 punkti, Oskaril 198 ja Katrinil on 190 punkti.