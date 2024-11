KUULA | WAF rokib Queeni loominguga. Üleelusuuruses, nagu tegi seda ka Mercury!

„Kui sa oled kunagi kuulnud või näinud „Valge Gospeli“ kontserti, siis kujuta seda ette – ainult, et terve kontserdi vältel esitatakse ühe artisti loomingut. See saab olema suur, võimas ja mis kõige olulisem – tehtud südame ja meeletu tahtmisega pakkuda kuulajatele midagi enneolematut ning erakordset, “ selgitab Maiken.

Queeni looming kõnetab järjest uusi põlvkondi ja see pole üllatus. Kuid millise tundega astuvad lavale lauljad, kas ja kuidas on võimalik täita legendaarse Freddie Mercury kingi (ja mida selleks vaja on!), või kui lühike on täpselt Eesti meeslauljate pink – sellest kõigest saates ka räägime.