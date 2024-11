KitKatist saab F1 ametlik šokolaadibatoon

Puhkehetk maailma kiireimal spordialal

KitKat toob vormelirajale oma ikoonilise sõnumi „Have a Break, Have a KitKat“, et juhtida tähelepanu lõõgastumise olulisusele.

Hooaeg täis lõõgastumist ja üllatusi

Kaks globaalselt tuntud suurnime pakkumas ühist elamust

„F1 on globaalne nähtus, millel on kiiresti kasvav mitmekesine fännibaas, eriti noorte hulgas,“ ütles Nestlé strateegiliste äriüksuste ning turundus- ja müügijuht Bernard Meunier. „Ülemaailmse haarde ja tiheda võistlusgraafikuga F1 on KitKati jaoks ideaalne platvorm, et ärgitada kõiki korraks aega maha võtma. Meil on väga hea meel, et oleme saanud võimaluse vürtsitada seda põnevat spordiala meile omase mängulise huumorimeelega ning luua meeldejäävaid elamusi fännidele kõikjal maailmas.“