Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud m els tuli uut singlit „Running From You“ tutvustama murtud jalaga. „Võin isegi sirgel teel tavalise tossuga komistada.“

„Tundus äge, seal oli palju kunsti ja head muusikat. Ja seal maapind oli selline muhklik, mul olid kontsad,“ kirjeldas m els, mis teda pöialuu murruni viis. „Mul on vasakul jalal see ka juhtunud, kui kunagi voodist välja astusin,“ naeris ta.

M Els on teinud koosöös mitmete tuntud artistidega, näiteks ka nubluga. Lauljatari häält saab kuulda nublu megahitis „Kastehein“ refräänis ning nublu aitas ka kirjutada m elsi singlit „Recipe“. Muusiku kahe aasta tagune Eesti Laulu finaali jõudnud lugu „So Good (At What You Do)“ pälvis aga hulganisti positiivset tagasisidet nii Eesti kui ka välismaa fännidelt.