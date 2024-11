Kukub kolinal! Pidevalt teleedetabeli tipus figureerinud „Kuldvillak“ teeb viimastel nädalatel kehvemaid tulemusi

Kui vaadata „Kuldvillaku“ 2024. aasta hooaja vaatajanumbreid ja teleedetabelis paiknevust, siis on näha, et viimasel paaril nädalal on tabanud saadet statistiline langus. Kui kevadel oli menukas mälumäng „Kuldvillak“ teinekord isegi teleedetabeli esikolmikus, siis üle-eelmisel nädalal pidi saade leppima 12. kohaga (99 000 vaatajat) ja eelmisel nädala 15. kohaga (92 000 vaatajat).