Mihkel Raud oma tervisemuredest: ma nüüd ei purska su ees, Marii, nutma, aga ma olen olnud üsna kehvas kohas

„Ma nüüd ei purska su ees, Marii, nutma, aga ma olen olnud üsna kehvas kohas,“ sõnas Mihkel alustuseks oma tervisemuredest rääkides. „Ja ma saan väga hästi aru, mida inimesed räägivad, kui nad kõnelevad sellest, et nad on liiga palju töötades jõudnud kaunis tumedasse piirkonda.“

Mihkel sai toona tänu intuitsioonile aru, et tuleb töötegemisega tagasi tõmmata. „Ma sain aru, et uks on lahti ja kui ma nüüd veel paar sammu teen, siis tõenäoliselt läheb asi käest. Töötamine on tore asi, töönarkomaania on tore asi, aga sa pead ikkagi oma vaimse ja füüsilise tervise peale ka mõtlema. Ja siis ma lihtsalt keerasin sealt uksepealt tagasi,“ kirjeldas ta kujundlikult.