Koomik Ari Matti Mustonen viskas laval USA presidendivalimiste üle nalja: minu õuel on silt „Trump 2024“ koos haakristidega

Eesti koomik Ari Matti Mustonen läks selle aasta kevadel Ameerika Ühendriikidesse, et proovida teha sealsel stand-up skeenel tähelendu. See on tal õnnestunud - ta on USAs ääretult populaarne ja hinnatud koomik, samuti on ta üks põhiliige mainekast komöödiasaatest „Kill Tony“. Tegemist on live-podcastiga, mida salvestatakse Texase osariigis Austinis ning kus on tihe sõel lavale pääsemiseks.