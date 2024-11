Põlengus kodu kaotanud Evelyn Mikomägi ehitab oma elu taas üles: sain asenduskodu ja hakkan seda sisustama

„Asjaolud, mida praegu uuritakse, on need, et oli olemas kohapeal selline kaasaskantav, teisaldatav akupank, mida saab kasutada siis, kui näiteks elekter ära on. See oli jäänud meil sisse, laadis seal. Põhimõtteliselt midagi seal juhtus, et sellest tekkisid leegid. Päästeamet tuvastas, et oli elektriseadme rike. Tekkisid leegid ja läheduses oli gaasiballoon. See gaasiballoon põhimõtteliselt lendas õhku, plahvatas,“ kirjeldas Evelyn juhtunut.