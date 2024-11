KUUM KLÕPS | Paljas nagu porgand! Kendall Jenner näitas seksikates poosides uut soengut

Noor modell ja tõsielutäht Kendall Jenner avaldas endast sotsiaalmeedias tõeliselt paljastavad fotod. Mustvalgetel piltidel on ta riided seljast heitnud ja näitab vapralt oma kehakumerusi. Oma rinnapartiid varjab ta kätega ja vaatab sügava, kuid flirtiva pilguga kaamerasse. Kokku avaldas Kendall endast kolm seksikat pilti.

Oma fotoseeria juurde ta suurt ja pikka teksti ei kirjutanud, kuid andis postitusele lisatud emotikoniga märku, et on käinud juuksuris. Kui varem on tal olnud pikad mustad kiharad, siis piltidel figureerib ta palju lühemate juustega.