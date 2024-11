ISUÄRATAVAD FOTOD | fine dining’u restoran Shang Shi annab pidulikkusele uue mõõtme

Consultant Chef Chee Hwee Tong on aastate jooksul toonud Michelini tunnustuse mitmetele restoranidele. „Toidukord ei ole kunagi pelgalt kõhutäide, söögilaua ümber jagatakse nii toitu kui ka lugusid, mis muudavad iga piduliku õhtusöögi eriliseks kogemuseks, ühendavad inimesi ja loovad meeldejäävaid mälestusi,“ kirjeldab Chef Tong, kelle sõnul on ühisel söömaajal Hiina kultuuris oluline koht ning hiljuti avatud Shang Shi kontseptsiooni keskmesse on ta tõstnud just tõetruud maitsed koos sügava austusega oma juurte ja traditsioonide vastu.

„Shang Shi tähendab tõlkes kuninglikku pidusööki ja paremat väljendit selle erakordse kogemuse kirjeldamiseks olekski raske leida,“ märgib Bombay Clubi toitlustusdirektor Bart Dufour, kes toob oma sõnade kinnituseks esile, et just Shang Shis pakutakse ehtsat Pekingi parti, mida esmalt tõelise meisterlikkusega valmistatakse ning seejärel külaliste silme all ka omaette rituaalina serveeritakse. Kui selle hõrgutise nautimiseks tuleb tellimus esitada vähemalt 24 tundi ette, siis samas leiab menüüst teisigi Kantoni ehtsaid signatuurroogi, nagu dim sum, char siu röstitud siga ja mitmed teised hõrgutised.

Olgugi, et restoran avati alles hiljuti, on see juba populaarne koht Tallinna toidugurmaanide seas. „Inimesed oskavad lugu pidada kvaliteetsest toorainest ja originaalsest lähenemisest. Lisaks gastronoomilistele elamustele on ka restorani õhkkond ja teenindus on viimase lihvini läbimõeldud, et pakkuda igale külalisele ainulaadne kogemus,“ räägib Dufour ja lisab, et nii ärilõuna kui ka õhtusöök tasub broneerida aegsasti, sest eriti just pühade-eelse perioodi ajad täituvad kiirelt.