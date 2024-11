Kas oled juba käinud mõnes neist kolmest uuest vanalinna baarist?

Paljud on tõenäoliselt juba kuulnud tänavu sügisel vanalinnas suurejoonelise peoga avatud Bombay Clubi kasiinost. Sama hoone ruumides asuvad aga ka kolm täiesti eraldiseisvat ja eriilmelist baari. Need stiilsed lõõgastumispaigad on ideaalseks sihtkohaks, kui soov lubada endale midagi erilist.

Fox Den – linna mitmekülgseim veinikelder

Fox Den on end sisse seadnud 15. sajandist pärit keldri ajalooliste müüride vahel. Kunagi tegutses seal Rebaseuru nime kandnud legendaarne keldribaar. Nüüd on see koht, kuhu võib viia äripartneri edukat tehingut tähistama või hoopis minna sõbrannadega aega veetma.

Fox Den jagab veinivarusid korrus kõrgemal asuva Kantoni köögi fine-dining restoraniga Shang Shi. „Meie veinikaardil on hetkel üle 500 veini ning ma julgen küll öelda, et tegemist on Eesti kõige mitmekülgsema veinivalikuga,“ räägib kahekordne Eesti parim sommeljee Karoline Reinhold, kes on valikusse koondanud ka haruldasi ja vintage veine, mida saab tavaliselt näha üksnes raamatutes ja ajakirjades.

Pokaaliveine on saadaval umbes 30 ringis, sealhulgas isegi 1980ndatest pärit pärle. Veinikaardi kroonijuveelideks on veinimajade Petrus ja Domaine de la Romanée-Conti pakutav, millest viimase hulgast pärineb ka Fox Deni kõige kallim vein Conti La Tâche 2004, mille pudeli hind küündib üle 10 000 euro.

Nõuandjad on alati käepärast. „Sageli keskendub Eestis pakutav veinivalik liigselt teatud Euroopa riikide ja piirkondade veinidele. Meie juures saab uudistada trende ja leida endale uusi lemmikuid,“ julgustab Reinhold.

Fox Den on avatud iga päev kl 18-02.

Velvet – kui tahaks ka tantsida

Velvet keskendub heade jookide kõrval muusikale. Velveti salongiõhtute üritustesari toob lavale elegantsed džässi, svingi, soul’i ja funk’i etteasted nii Eestist kui välismaalt.

Tantsuplatsile ootavad külalisi nii salongiõhtu peaesinejad kui DJ’d, kes täidavad Velveti kuumade rütmidega hilisõhtuti. Sõltumata sellest, kas DJ setile eelnes salongiõhtu või mitte, on hilisõhtune pidu tasuta sissepääsuga.