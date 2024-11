Kas saade „Võidustuudio“ nörritab vaatajaid? Isegi TV3 pöördus telemängu tõttu TTJA poole

Augusti alguses jõudis TV3 eetrisse uus telemäng „Võidustuudio“, mis tekitas televaatajates peagi kahtluse, kas tegemist on nende petmisega. Saade on vist populaarsust kogunud, sest TikTokis ja Kroonikale saadetud kirjades on viimastel nädalatel kära selle ümber valjenenud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet avaldas Kroonikale, et isegi TV3 on selle saate tõttu nende poole pöördunud.