Mänguasjatootja prohmakas: lastele mõeldud lelude karpidele trükiti pornolehe veebiaadress

Mängiasjatootja Matteli ennekuulmatu viga tekitas möödunud nädalal internetiavarustes palju kõmu. Nimelt soovis ettevõtte linkida „Wickedi“ nukkude karpide tagaküljele Universal Picturesi ametliku veebilehe, mis filmile keskendub. Selle asemel on jõudnud aga paljud alaealised, kes toote soetasid, hoopis pornolehele, mille külastamiseks peaks olema vähemalt 18-aastane.

Mänguasjagigant Mattel avaldas pärast juhtunut, et kahetseb sügavalt tehtud prohmakat. Associated Pressile saadetud avalduses teatas Mattel, et suur eksitus tulenes trükiveast, sest filmi ametlik veebileht ja pornoleht olid väga sarnaste nimedega. Eksitust esinevat peamiselt USAs müüdavatel tootepakenditel.