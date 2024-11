Kas Gerli Padari juubelikontserdi hõredad read on uus normaalsus? Kontserdikorraldajad räägivad teineteisele vastu

Eesti kontserdimaastikul on huvitavad ajad käes. Ühest küljest toimub erinevaid sünnipäevakontserte pea iga nädalavahetus, teisalt jäävad publiku read hõredaks, nagu tõestas hiljutine Gerli Padar-Parmase kontsert. Kas kõikidele kontsertidele ikka publikut jagub ning kui hinnatundlik on üks keskmine kontserdikülastaja? Kroonika uuris kontserdikorraldajatelt järgi, milline on seis kodumaa turul.