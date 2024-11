Endine raadiomees ja DJ Allan Roosileht (65) on müüki pannud oma isale August Roosilehele kuulunud esindusauto Volga, mida ta 19aastasena käis aastal 1978 koos isaga Gorki autotehasest ära toomas. Allan tunnistab, et müüb emotsionaalselt kalli neljarattalise, sest see säästab teda järgmisel aastal kehtima hakkavast automaksust.